Южно-Сахалинск, 29 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. В России впервые беспилотник пролетел между регионами, соблюдая все стандарты гражданской авиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Дмитрий Третьяков

«Сегодня выполнили важнейшую задачу — наша компания «Аврора — беспилотные авиационные системы» выполнила, можно сказать, исторический полет по маршруту город Оха (Сахалинская область) — Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край). Полет прошел по расписанию, по нормам», — цитирует агентство сообщение пресс-службы со словами гендиректора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика.

По его словам, подобную работу в России еще никто не проводил. Сухоребрик подчеркнул, что полет состоялся по всем законам авиации и для этого не вводилось никаких специальных зон или разрешений, что является историческим моментом для авиации.

В январе 2024 года в России был запущен национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который определяет стратегию развития беспилотной авиации России с 2030 по 2035 год. Благодаря нацпроекту в стране создадут условия для производства самых различных типов аппаратов, расширения их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта президент РФ Владимир Путин ходе заседания набсовета Общероссийского движения детей и молодёжи заявил, что в стране существует много современных и быстрорастущих предприятий, на которых производятся беспилотники. По его словам, сегодня БПЛА применяются во многих сферах жизни.

В феврале российский лидер призвал активно развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников в России. Российский лидер уточнил, что завод уделяет особое внимание созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе.

Заведующий лабораторией ИНП РАН, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов вразговоре с ИА Регнум заявил, что до 2030 года в стране должна возникнуть новая отрасль экономики, связанная с производством беспилотных летательных аппаратов. По словам Белоусова, Минпромторг планирует увеличение российского рынка беспилотников и оказываемых с их помощью услуг с 50 миллиардов рублей в 2023 году до триллиона в 2030-м. Более того, как утверждает эксперт, ожидается, что в случае решения законодательных проблем и стимулирования спроса к 2035 году доля БПЛА российского производства на отечественном рынке составит около 80%, а дроны будут заходить во всё новые сферы. Так, к 2040 году ожидается появление беспилотных такси.