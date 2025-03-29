Москва, 29 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Известный американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret подал две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент. Соответствующие данные появились в базе ведомства.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В базе указано, что «Викториа’с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент» 24 и 25 марта подала две заявки на регистрацию товарного знака в России. Согласно заявкам, компания планирует производить и продавать в России нижнее бельё, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров.

Бренд Victoria’s Secret ушёл с российского рынка в марте 2022 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее итальянская компания Ariston, производящая системы отопления, вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ. Российская «дочка» итальянского холдинга вернулась во владение и полное управление материнской компании.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин заявлял, что Москва в закрытом формате ведёт переговоры с некоторыми иностранными компаниями по поводу возвращения на российский рынок. Однако, по словам главы государства, у компаний, которые захотят вернуться, не будет каких-либо преференций. Если некогда освободившаяся ниша сейчас занята, то она занята, подчеркнул президент.