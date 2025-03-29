Москва, 29 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по пункту временной дисклокации десантно-штурмового батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Басы Сумской области. Об этом 29 марта сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Беспилотники «Герань-2» поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона 80 одшбр ВСУ. Населённый пункт Басы в Сумской области», — сказано в публикации ведомства в Teleram-канале.

Ранее 29 марта ВС РФ поразили цех сборки, места хранения и пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали управляемую авиационную бомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 дрона ВСУ самолётного типа.

28 марта восемь беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» нанесли удар по цеху в Харьковской области, где производили и хранили дроны для украинской украинских формирований. О другой атаке с применением беспилотников «Герань-2» в Минобороны информировали 26 марта. Тогда российские БПЛА нанесли удар по цели в населённом пункте Долинское Запорожской области, где украинские подразделения готовили к запуску дроны.

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что ночью 1 февраля ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками по скоплению живой силы ВСУ и объектам военного назначения в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Он уточнил, что в городе насчитали около 20 прилётов БПЛА «Герань». Ударам также подверглись места боевого слаживания личного состава и техники ВСУ в Запорожье, в северо-восточном пригороде Орехова и северо-западном пригороде Гуляйполя, добавил Рогов.