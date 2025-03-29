Кито, 29 марта, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Эквадор готовится к возможному размещению американских военных, которые должны помочь стране справиться с могущественными бандами. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника.

Zuma/TASS

В связи с тем, что банды сеют террор по всей стране, ранее известной как «остров мира», президент Эквадора Даниэль Нобоа не скрывает желания увидеть здесь иностранных солдат. Ожидается, что 29 марта он попросит о размещении войск президента США Дональда Трампа, с которым встретится в штате Флорида для обсуждения иммиграции, торговли и сотрудничества в сфере безопасности, говорится в статье.

Согласно планам властей, военных США могут разместить на территории нового военно-морского объекта, который строится в прибрежном городе Манта. Проект предполагает строительство 150-метрового пирса и расширение существующего порта более чем на 700 кв. м, а также возведение и административных, и жилых помещений казарменного типа.

«Ожидается, что в конечном итоге они будут заняты американскими войсками», — заявил собеседник канала на условиях анонимности.

США поддерживают проект, а их представитель присутствовал при подписании соглашения с портовым управлением Манта, добавил чиновник.

По его словам, быстрые темпы строительства объекта говорят о том, насколько быстро Кито рассчитывает получить международную помощь. В начале марта Нобоа заявил, что правительство уже приступило к переговорам об иностранной военной поддержке, в том числе для провинции Гуаяс с высоким уровнем преступности.

Издание напомнило, что в период с 1999 по 2009 год американские войска базировались на авиабазе в Манте. Тогда они выполняли разведывательные полёты над маршрутами наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Ранее ИА Регнум сообщало о беспорядках в Эквадоре, вспыхнувших в январе 2024 года после побега из тюрьмы главаря крупнейшей в стране бандитской группировки. Президент Нобоа объявил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, но этот шаг привёл к столкновениям в городах и бунтах в местах лишения свободы. Из тюрем удалось бежать большому количеству заключённых, в том числе ещё одному лидеру крупной банды.