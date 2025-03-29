Москва, 29 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский приглашает на Украину западные войска ради того, чтобы удержаться у власти, заявил 29 марта председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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Ранее Зеленский анонсировал проведение в скором времени встречи «узким кругом» с представителями стран, готовых к отправке «миротворцев» на Украину. Он заявил, что участие в этой встрече точно примут представители Франции и Великобритании.

«Зеленский продолжает идти по пути уничтожения остатков Украины и живущих на южнорусских землях людей, на этот раз зазывая оккупационные войска под личиной миротворцев, лишь бы удержаться у власти любой ценой. Предстоящая встреча с участием Франции и Британии станет для постукраинского пространства пиром во время чумы, на котором Зеленскому уготовят участь конферансье», — сказал Рогов в интервью «РИА Новости».

Он назвал данную встречу очередной антироссийской провокацией и отметил, что руководители западных стран хотят под любым предлогом разместить свои войска как можно ближе к границам России.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что «мечтатели из Евросоюза», желающие разместить войска на украинской территории, ежедневно доказывают свою полную несостоятельность.

Министр также отмечал, что разговоры о вводе «миротворческого» контингента на территорию Украины выглядят как попытки спасти остатки киевского режима от «гнева народного».

В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.