Амстердам, 29 марта, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Напавший на людей с ножом в Амстердаме, в результате чего пострадали пять человек, оказался 30-летним гражданином Украины. Об этом 29 марта сообщила городская полиция.

Peter Dejong/AP/TASS Полиция на месте нападения мужчины с ножом в центре Амстердама

«Полиция установила личность подозреваемого в нападении с ножом в четверг днем, 27 марта. Им оказался 30-летний мужчина украинской национальности», — сказано в публикации полиции в соцсети Х.

Инцидент произошёл в районе центральной площади Дам. Среди пострадавших было четыре иностранца — граждане Бельгии, Польши и США. Нападавшего обезоружил британский турист, после чего украинца передали прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. По последним данным, раненые находятся в стабильном состоянии, одного из них уже выписали из больницы.

Мотивы нападавшего пока остаются неясными, во время инцидента мужчина получил травмы лодыжки и ноги. На данный момент он находится в пенитенциарной больнице при следственном изоляторе в Схевенингене. При нем были фальшивые документы.

Позже местная газета De Telegraaf со ссылкой на полицию проинформировала, что среди пострадавших — 67-летняя женщина и 69-летний мужчина с американским гражданством, 26-летний мужчина с гражданством Польши, 73-летняя женщина из Бельгии и 19-летняя жительница Амстердама.

Как передавало ИА Регнум, в январе украинский гражданин на автомобиле попытался протаранить ворота у территории посольства России в Стокгольме. Мужчину задержали полицейские, серьёзного ущерба дипмиссии удалось не допустить. В дипломатическом представительстве заметили, что ранее задержанный уже совершал нападения на посольство РФ в Стокгольме, а также на торгпредство России в королевстве.