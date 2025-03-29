Абакан, 29 марта, 2025, 15:46 — ИА Регнум. В Абакане задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге офиса Народного фронта. Об этом 29 марта сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия.

МВД по Республике Хакасия

«Полицейские Хакасии совместно с коллегами из регионального УФСБ в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в поджоге офисного помещения по улице Бограда в Абакане», ― говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые ― двое местных жителей в возрасте 16 и 17 лет. Подростков доставили в полицию, где они рассказали, что совершить поджог согласились за денежное вознаграждение, которое предложил незнакомец в одном из мессенджеров.

В МВД уточнили, что сообщение о том, что в офисе Народного фронта Хакасии произошло возгорание, сотрудникам полиции поступило ночью 28 марта от диспетчера пожарной части.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты бутылок, их направили на экспертизу. Также изъята видеозапись, на которой видно, как двое злоумышленников скрываются с места пожара. Личности подозреваемых и их местонахождение установили в кратчайшие сроки, их задержали.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта во Владивостоке сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемых в поджоге автостоянки в Первомайском районе, где сгорели 22 автомобиля. В ходе расследования правоохранители установили, что двое мужчин, 39 и 49 лет, согласились исполнить заказ на поджог автомобиля, стоящего на стоянке. Подозреваемые из пятилитровой канистры облили бензином машину и бросили в автомобиль подожжённую перчатку. За выполненный заказ злоумышленники получили деньги. Установлены х личности, а также 47-летнего мужчины-заказчика. Все подозреваемые ранее судимы. Мужчины сознались в поджоге.

В Нижнем Новгороде 26 марта задержали и поместили под арест 27-летнего местного жителя, устроившего поджог станции мобильного оператора по заданию из мессенджера. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Нижегородцу, заключенному под стражу по ходатайству следствия, грозит до 20 лет тюрьмы.