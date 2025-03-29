Москва, 29 марта, 2025, 15:05 — ИА Регнум. В Москве началась промывка фасадов зданий после зимы. Сегодня работы проходят на Садовом кольце, сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Владимир Гердо/ТАСС

«С установлением постоянных положительных температур воздуха в столице стартовали мероприятия по промывке фасадов многоквартирных домов и административных зданий. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим промывку фасадов на внутренней стороне Садового кольца», — сообщил Пётр Бирюков.

Он пояснил, что объекты возле дорог с интенсивным движением очищаются по всему периметру, дома и здания, расположенные внутри кварталов, — частично. Всего в работах задействованы 185 единиц техники, в том числе 130 автовышек, и 520 рабочих и альпинистов.

Время на промывку фасада одного здания составляет порядка двух часов. В работах применяются моющие средства, безопасные для людей и окружающей среды.