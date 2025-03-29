Апатиты, Мурманская область, 29 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 3 км свободным стилем в рамках Финала Кубка России по лыжным гонкам, прошедшей в Апатитах и Кировске. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

РИА Новости/Максим Блинов

Уточняется, что лыжник преодолел 3 км гоночной трассы за 6 мин 46 с. Вторым финишировал Савелий Коростелёв с отставанием от лидера на 0,9 с. Третьим стал Сергей Устюгов (+7,7 с).

В женском заезде победу одержала Наталья Терентьева.

Следующая гонка, в этот раз на 10 км, состоится 30 марта.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Большунов выиграл четвертую золотую медаль чемпионата России по лыжным гонкам в Казани, победив в командной эстафете 4×7,5 км. Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Савелием Коростелёвым, Сергеем Волковым и Большуновым преодолела дистанцию эстафеты за 1 час 12 минут 29,5 секунды. Ранее Большунов также выиграл скиатлон, гонку на 10 км с раздельным стартом и командный спринт.