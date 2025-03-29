Нейпьидо, 29 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1 тыс., сообщил телеканал MRTV со ссылкой на представителей местных властей.

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Ещё около 2,3 тыс. человек пострадали, сказано в сообщении.

По этим данным, 30 человек официально числятся пропавшими без вести.

Ранее 29 марта власти Мьянмы сообщали, что число погибших в результате землетрясения увеличилось до 694, а ещё 1670 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение произошло утром 28 марта. В Мьянме его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя 11 минут после первого произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4.

Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме. Землетрясение в Бангкоке, столице Таиланда, было классифицировано как крупномасштабное бедствие. В городе, в частности, обрушился строящийся небоскрёб. О пострадавших российских туристах не сообщалось.

В Мьянме землетрясение привело к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Людей продолжают искать под завалами. Местные медики 28 марта сообщали, что раненые продолжают поступать, при этом в медучреждениях недостаточно врачей и медсестёр для оказания помощи всем пострадавшим.

Вечером 28 марта по указанию президента Владимира Путина два самолёта с российскими спасателями вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения. Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну.