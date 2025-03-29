Стамбул, Турция, 29 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. В Стамбуле прошёл массовый митинг в поддержку арестованного мэра города Экрема Имамоглу. Об этом 29 марта сообщила газета Oksijen.

Francisco Seco/AP/TASS

Акция протеста в районе Малтепе в азиатской части турецкого мегаполиса организована оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП). В ней приняли участие представители пяти политических сил.

В общей сложности на митинг собрались тысячи человек, включая родных Имамоглу. Протестующие, многие из которых с флагами Турции в руках, скандировали: «Нет спасения в одиночку: либо все вместе, либо никто из нас!»

Также собравшиеся потребовали освобождения мэра, отставки правительства и проведения досрочных выборов.

Как передавало ИА Регнум, утром 19 марта турецкие правоохранители задержали мэра и представителя оппозиционной Народно-республиканской партии Имамоглу. Его подозревают в коррупции и связях с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана. Политик был доставлен в суд и позднее арестован. Его временно отстранили от выполнения обязанностей. В его резиденции прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание ещё 100 человек в рамках данного дела.

Имамоглу призвал к массовым акциям протеста. Митинги прошли в ряде городов страны. В частности, лидер Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявлял, что на митинг оппозиции у мэрии Стамбула 22 марта собрались более 200 тыс. человек.

В ходе акций фиксировались столкновения протестующих с полицией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими. Глава МВД Турции Али Ерликая 22 марта сообщил, что в ходе акций протеста задержали 343 человека. К 24 марта это число увеличилось до 1,1 тыс. человек. По его словам, среди задержанных были выявлены лица, связанные с 12 различными террористическими организациями.

23 марта на организованных НРП праймериз по определению кандидата в президенты от оппозиции арестованный мэр Стамбула получил почти 15 млн голосов. Таким образом, Имамоглу утверждён кандидатом на пост главы государства на выборах в 2028 году.

Лидер партии Озгюр Озель заявил, что результаты праймериз показали неизбежность досрочных выборов и заставили сомневаться в легитимности действующего президента Турции.