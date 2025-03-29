Москва, 29 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. За сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области свыше 190 бойцов. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве также уточнили, что было нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Минобороны проинформировало, что за сутки боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 320 военных и два артиллерийских орудия. Также российские силы уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял: более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 БМП, 290 БТР, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 арторудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин и 123 станции РЭБ.