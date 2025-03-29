Николаев, Украина, 29 марта, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Количество иностранных военных, прибывших на Украину из стран Европы и Латинской Америки, выросло. Об этом координатор пророссийского сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев сообщил «РИА Новости».

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Он отметил, что киевский режим продолжает получать поддержку из-за рубежа как в виде военной техники, так и в виде контингента иностранных военных.

«Прибыли группы из Германии, стран Северной Европы, есть французы. Неожиданно сократилось число поляков и румын, но увеличилось количество наёмников из Латинской Америки», — уточнил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 12 марта напомнил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 3 марта рассказал, что в рядах украинских формирований против России воюют свыше 3,3 тыс. наёмников. Он уточнил, что в отношении 871 наёмника вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых, а ещё 652 наемника объявлены в международный розыск. Ведомство завершило расследование 101 уголовного дела против иностранцев, суды вынесли обвинительные приговоры 72 наёмникам из 15 стран, добавил Бастрыкин.

Ранее ИА Регнум сообщало о вынесении приговоров иностранным наёмникам, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, в том числе в Курской области. В частности, 5 марта российский суд приговорил к 19 годам лишения свободы британского подданного Джеймса Скотта Риса Андерсона (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), захваченного в плен в курском приграничье. Его осудили по статье о теракте за преступления против мирного населения.

В сентябре американского наёмника Майкла Пола Малдонадо, воевавшего на стороне Киева, заочно приговорили к 14 годам заключения. В конце июля в России заочно осудили наёмников из Грузии и Латвии, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне киевского режима. Гражданин Грузии Шота Деметрашвили был приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 14 лет, а гражданин Латвии Аниньш Атварс — к наказанию в виде 13 лет лишения свободы.