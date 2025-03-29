Осло, 29 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом 29 марта заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Aurelien Morissard/AP/TASS

«Зеленский отверг предложение Трампа. Он не примет сделку по минералам, не признает военную помощь США долгом и не пойдёт на прямые переговоры с Путиным. Какова будет реакция Вашингтона?» — написал он в соцсети Х.

Ранее 29 марта британский журнал The Spectator написал, что Зеленский побоится отказать главе Белого дома в подписании сделки по природным ресурсам и всячески постарается затянуть соглашение. Отмечается, что новый проект оставит Украину в долгу перед США в размере 120 млрд долларов. По мнению авторов материала, это создаст опасный прецедент, поскольку другие страны тоже могут потребовать выплат за помощь киевскому режиму.

Американский лидер 24 марта заявил, что Вашингтон и Киев согласовали соглашение по редкоземельным металлам, вскоре оно будет подписано. Заключение сделки планировалось 28 февраля на встрече Трампа с Зеленским в Белом доме. Однако подписание договора сорвалось из-за скандала с участием главы киевского режима, который возражал президенту США, требующему прекращения огня на Украине.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 27 марта объявил, что предложенный США новый проект соглашения распространили на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ. Также предусмотрен фактический контроль этой сферы со стороны США. Кроме того, проект не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день депутат сообщил, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

28 марта глава киевского режима заявил, что не готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что хочет говорить с некими российскими «представителями бизнеса».

Путин при этом неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, отмечая при этом, что целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Глава государства напоминал, что Зеленский самостоятельно запретил себе вступать в контакт с РФ и утвердил соответствующий указ в 2022 году.