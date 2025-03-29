Москва, 29 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. Если киевский режим продолжит наносить удары по энергетическим объектам на территории РФ, Россия может выйти из соответствующего моратория, заявил 29 марта член комитета по безопасности Госдумы Михаил Шеремет.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Режим [Владимира] Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договорённостей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки», — сказал Шеремет в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что киевский режим демонстративно отказывается соблюдать энергетическое перемирие. Депутат предположил, что мораторий может быть сохранён только в том случае, если власти США поставят на место зарвавшегося «царька Зеленского».

«Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла односторонне соблюдать договорённости», — добавил Шеремет.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств. Путин отдал соответствующий приказ ВС РФ, и российские военнослужащие сбили семь собственных дронов, уже направленных по целям на Украине.

Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 марта заявил, что Россия на фоне систематического нарушения моратория киевским режимом сохраняет за собой право отказаться от исполнения договоренностей. Он отметил, что дальнейшее соблюдение условий соглашения со стороны Москвы при условии непрекращающихся атак будет нелогичным.