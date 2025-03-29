Сумы, Украина, 29 марта, 2025, 13:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области Украины. Об этом 29 марта сообщило Минобороны России.

Александр Река/ТАСС

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также бойцы ВС РФ поразили формирования механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Уточняется, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов.

Всего за время боевых действий в курском приграничье противник потерял более 70 890 военнослужащих, 402 танка, 329 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2234 боевые бронированные машины, 2569 автомобилей, 590 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, а также 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Пантелеймоновка в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

Во время встречи 27 марта с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

По словам главы государства, есть основания предполагать, что российские войска «добьют» противника.