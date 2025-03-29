Суджанский район, Курская область, 29 марта, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Мирный житель Суджанского района Курской области подорвался на мине Вооружённых сил Украины (ВСУ), его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом 29 марта сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Вчера в результате подрыва на мине между сёлами Борки и Плёхово в Суджанском районе серьёзные ранения получил 39-летний мирный житель. В тяжёлом состоянии медики скорой помощи доставили его в Курскую областную больницу», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Он призвал россиян пока не возвращаться в приграничье, ведь, несмотря на обследование этих районов специалистами, нахождение там взрывоопасных объектов всё равно возможно.

Днём ранее, 28 марта, тракторист получил ранения при наезде на мину ВСУ во время работы в поле под Курском. С мино-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставили в Курскую областную больницу.

23 марта россиянин погиб при детонации мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. Предварительно, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане.

15 марта российские инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области, освобождённых от ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что специалисты будут одновременно очищать от опасных предметов жилые дома, сельскохозяйственные угодья и важные объекты жизнеобеспечения — газопроводы, котельные, линии электропередачи и связи, дороги, мосты.

С этого же дня в курском приграничье ввели ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населённых пунктов. В частности, под запрет попали некоторые сёла Глушковского, Суджанского, Беловского, Большесолдатского, Кореневского и Льговского районов. Власти призвали жителей региона не возвращаться на потенциально опасные территории, которые ещё не были проверены сапёрами.