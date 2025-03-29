Хургада, Египет, 29 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Женщина и девочка из России остаются в больнице после крушения батискафа у побережья Хургады в Египте. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

EPA/ТАСС

Маленькую девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. После стабилизации состояния её могут перевести на лечение в Москву, уточнил собеседник издания.

Российские врачи по видеосвязи консультируются с египетскими коллегами относительно состояния ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате ЧП с батискафом «Синдбад» в Хургаде. Всего на борту находились 50 человек: 45 российских граждан и пять членов экипажа, большинство из них спасли.

Подводный аппарат, предназначенный для экскурсий по коралловому рифу, потерпел крушение возле своей платформы. Он затонул сразу после посадки пассажиров. По словам ранее отдыхавших в Египте туристов, «Синдбад» уже в 2017 году находился в плохом состоянии и «еле дышал».

Правоохранители расследуют ЧП с участием экипажа судна. Установлено, что лицензия на управление батискафом, принадлежащим гражданину Египта, была действительна, а капитан имел необходимую квалификацию. Его задержали, но позже отпустили под залог и подписку о невыезде.