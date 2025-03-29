Москва, 29 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. В апреле в России вступит в действие ряд новых законов, написал 29 марта в своём Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Один из них, в частности, устанавливает запрет на приём в школы детей мигрантов, не знающих русского языка.

«Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком. Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей», — написал Володин.

Кроме того, вступит в силу закон, направленный против телефонных мошенников. С 1 апреля на гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт, а на «Госуслугах» каждый россиянин сможет проверить, сколько карт на него оформлено.

Также вступит в силу закон о единой программе воспитательной работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Володин отметил, что школьникам будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности, уделяя особое внимание формированию трудолюбия, а также уважения к памяти защитников Отечества.

Как передавало ИА Регнум, закон о запрете на приём в школы детей мигрантов, не знающих русского языка, Госдума приняла в декабре 2024 года. Президент Владимир Путин поддержал эту инициативу. Глава государства отметил, что научить чему-либо ребёнка, не владеющего языком, невозможно. Он подчеркнул, что не должны ущемляться интересы ни приезжих, ни местного населения.

15 февраля правительство по поручению президента внесло в Госдуму законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. В документ вошли 30 мер, направленных на защиту граждан от преступников. В частности, россияне смогут устанавливать запрет на входящие международные звонки и отказываться от рекламных сообщений, а госорганам и банкам запретят контактировать с гражданами посредством иностранных мессенджеров.