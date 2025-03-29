Николаев, Украина, 29 марта, 2025, 13:47 — ИА Регнум. В результате удара по ресторану в Днепропетровске было ликвидировано по меньшей мере десять иностранных офицеров Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Изображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

«Есть попадание в фешенебельный днепропетровский ресторан Bartolomeo на берегу, на территории которого расположены деревянные домики. По данным сопротивления, там останавливались «очень непростые» жильцы. Погибших — более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно — около десятка иностранцев», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Лебедев уточнил, что удар был нанесён во время празднования с участием офицеров НАТО, а также представителей Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

Как передавало ИА Регнум 23 марта, Лебедев сообщал об ударе российских военных по тренировочному городку ВСУ в посёлке Десна Черниговской области. Он пояснил, что там расположено большое количество казарм и учебных зданий, поля с мишенями, большой автодром, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, масштабные склады с боеприпасами.