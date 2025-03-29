Севастополь, 29 марта, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Силовики провели в Севастополе масштабный рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства, в ходе которого выявлено шесть нарушителей. Об этом 29 марта сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Комплекс режимных, профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства завершён», ― написал глава Севастополя в Telegram-канале.

Он уточнил, что проверки документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта проводились в Гагаринском районе, на территории и в окружении садовых товариществ «Здоровье», «Медик», «Медик-2», «Коммунальник», «Маяк-3», «Голубой залив», «Море», «Союзстрой», «Утёс», «Югрыбхолодфлот», «Муссон» и «Боевик». В общей сложности сотрудники силовых ведомств проверили около 1500 участков и жилых строений.

Развожаев отметил, что мероприятие было согласовано оперштабом города. «Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство. По результатам были также обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы», ― добавил глава города.

Отмечается, что подобные мероприятия силовые ведомства продолжат проводить и в других районах города.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля на Савёловском рынке в Москве прошёл самый крупный с начала года рейд, направленный на проверку соблюдения миграционного законодательства. По словам очевидцев, задержали около 300 мужчин. Проверки проводили как на улице у рынка, так и внутри крытых торговых помещений, вход в некоторые из них временно заблокирован.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 26 марта сообщил, что в реестр иностранцев, которые находятся на территории России нелегально, включены около 640 тыс. приезжих. Он напомнил, что в РФ с февраля 2025 года действует режим высылки нелегальных приезжих. Такие лица должны узаконить своё пребывание или покинуть российскую территорию до 30 апреля.

Мишустин также отметил, что с декабря текущего года в стране проводится эксперимент по усилению контроля въезда и выезда: иностранцы при пересечении границы в столичных аэропортах должны сдавать биометрию. Такие меры направлены на предотвращение въезда граждан, которым он запрещён.