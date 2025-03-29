Вашингтон, 29 марта, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Украина почти наверняка не сможет принять новые условия сделки по ресурсам с Соединёнными Штатами. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Efrem Lukatsky/AP/TASS

«Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что Украина быстро подпишет новое соглашение, по которому Вашингтон получает широкие полномочия в отношении экономики своего союзника. Проблема в том, что Украина почти наверняка не сможет принять эти условия», — указано в публикации.

В издании заявили, что ознакомились с проектом данного договора, который значительно расширился с февраля. По данным газеты, теперь соглашение включает не только доступ для Вашингтона к украинским редкоземельным металлам, но и возможность для США извлекать прибыль из экономических проектов Киева в области металлов, нефти, газа и других природных ресурсов, а также инфраструктурных проектов, включая порты и трубопроводы.

При этом уточняется, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от подписания данной сделки может спровоцировать новый виток конфликта с Трампом.

Как передавало ИА Регнум, британский журнал The Spectator сообщил 28 марта, что Зеленский побоится отказать Трампу в подписании сделки по природным ресурсам, опасаясь риска нового столкновения с ним, поэтому всячески постарается затянуть подписание соглашения. Издание отметило, что президент США настаивает на подписании сделки, но, даже если Зеленский будет вынужден согласиться с обозначенными условиями, маловероятно, что документ будет ратифицирован украинским парламентом. Новый проект оставит Украину в долгу перед США, составляющем 120 млрд долларов. Это создаст опасный прецедент, поскольку другие страны тоже могут потребовать выплат за помощь киевскому режиму.

27 марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк также заявил, что, по его данным, предложенный США новый проект соглашения распространён на все полезные ископаемые Украины, включая нефть и газ, предполагает фактический контроль этой сферы со стороны США и не предполагает ни выплат, ни гарантий безопасности для Украины. В этот же день он рассказал, что в результате обсуждения данной сделки в украинском парламенте заседание было сорвано.

По мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, американцы «выкатили» Украине превосходный проект сделки по ресурсам, который грозит прекращением сотрудничества между странами. По его словам, если Зеленский одобрит эту сделку, то его сразу же повесят на Майдане.