Тверь, 29 марта, 2025, 13:35 — ИА Регнум. В Тверской области нашли тело 13-летней школьницы из деревни Рязаново, пропавшей 21 марта. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

СК после получения заявления о пропаже девочки возбудил уголовное дело и мобилизовал дополнительные силы и средства на проведение поисковых мероприятий.

«29 марта текущего года в ходе поисковых мероприятий тело пропавшего ребёнка обнаружено в лесном массиве СНТ «Ручеёк» Калининского муниципального округа Тверской области», — сказано в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Назначены дополнительные экспертизы. Также проводится допрос свидетелей, сообщили в СК.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 января в селе Княжево Тюменской области двое неизвестных посадили в автомобиль и увезли 13-летнюю девочку. Было возбуждено уголовное дело. На следующий день машину обнаружили в Саратовской области. Похитителей задержали, девочка не пострадала. Вычислить злоумышленников удалось благодаря записям с камер наблюдения и показаниям свидетелей.

В феврале в Екатеринбурге мужчина похитил 15-летнюю немую девочку-подростка. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о похищении. Похитителем оказался местный житель 1973 года рождения, его задержали и доставили на допрос. Девочку он похитил, находясь в неадекватном состоянии.