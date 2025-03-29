Москва, 29 марта, 2025, 13:15 — ИА Регнум. В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в Москве завершилась церемония прощания с телеведущим и заслуженным артистом РФ Алексеем Веселкиным.

Михаил Терещенко/ТАСС Прощание с актером Алексеем Веселкиным

Панихида началась в 11:00 мск и продлилась до 13:00. Проводить в последний путь артиста пришли родные, друзья, поклонники, однокурсники, коллеги по цеху, артисты РАМТ, среди которых режиссер Алексей Блохин, актеры Александр Суворов, Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин — младший, телеведущая Ксения Стриж и ведущие радио «Маяк» Сергей Стиллавин, Рустам Вахидов, Виктория Колосова.

Траурные венки к могиле заслуженного артиста РФ направили Министерство культуры РФ и коллектив РАМТ.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Весёлкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Центрального детского театра (ныне — РАМТ). В театре он проработал 42 года и сыграл около 60 ролей.

С 1980-х годов работал на телевидении и вел такие программы, как «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы», «Опять 25» и другие. Он также исполнил роли в фильмах и сериалах «Бедная Настя», «Не родись красивой», «День дурака», «Кулагин и партнёры» и других.

Как передавало ИА Регнум, Алексей Веселкин скончался на 64-м году жизни после продолжительной болезни.