Кишинёв, 29 марта, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул станет гвоздем в крышку гроба действующих властей Молдавии. Об этом 29 марта заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Участники акции протеста против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул

«20 суток Евгении Гуцул. Каждый такой арест — гвоздь в крышку гроба ПДС (правящая партия «Действие и солидарность» ― Прим. ред.) Ждите», ― написал политик в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул задержали 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии. Ей предъявили обвинения по четырём статьям. Уточнялось, что в отношении неё было возбуждено дело о якобы незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

27 марта глава Гагаузии обратилась к президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой повлиять на молдавские власти и помочь в её освобождении.

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя происходящее, заявил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

28 марта суд сектора Чеканы в Кишинёве по требованию прокуратуры принял решение поместить Гуцул под арест на 20 суток. После этого глава автономии заявила, что Республика Гагаузия была обезглавлена.

Первый замглавы автономии Илья Узун назвал такое решение судебной инстанции политической расправой над волей народа. По его словам, кишинёвские власти вместо диалога выбрали репрессии, вместо справедливости — заказное правосудие. Узун подчеркнул, что место Гуцул за её рабочим столом в Гагаузии, за которым она отстаивает интересы своего народа, а не в кишинёвской коррумпированной системе.