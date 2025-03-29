Нейпьидо, 29 марта, 2025, 13:04 — ИА Регнум. В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По данным центра, эпицентр землетрясения располагается в 19 км к юго-западу от столицы Мьянмы — Нейпьидо, где проживают более миллиона человек.

Очаг находился на глубине 10 км. Информации о новых пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме, которое произошло утром 28 марта, унесло жизни больше 1 тыс. человек, еще более 2,3 тыс. пострадали. Тогда магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9.

Спустя примерно 11 минут произошло повторное землетрясение магнитудой 6,4. Толчки также ощущались в Таиланде, Китае, Бангладеш, Малайзии и во Вьетнаме.

Стихия нанесла ущерб километровому мосту, соединяющему Мандалай и Сикайн. Кроме того, обрушился древний Мандалайский храм, возведённый в середине XIX века.

В тот же день по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова группа российских спасателей на двух самолётах вылетела в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. В сводный отряд вошли 120 специалистов из Центроспаса и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».