Киев, 29 марта, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Украина всухую проиграли России на прошедших в Эр-Рияде переговорах. Об этом заявил бывший замглавы МИД Украины Константин Елисеев в радиоэфире.

ТАСС

«Знаю, что своими словами разочарую многих, но мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», — отметил экс-дипломат.

Он также уточнил, что с российской стороной по итогам переговоров было достигнуто несколько важных договорённостей, а вот делегации киевского режима так и не удалось как-либо укрепить своё положение.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде в закрытом формате прошла встреча представителей России и США. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Стороны договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

При этом перед и после встречи с российской делегацией американцы также общались с украинской стороной.

Вскоре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не исключает смягчения антироссийский санкций, в том числе подключения банков РФ к системе SWIFT для достижения прогресса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предположил, что на повестке дня находятся все варианты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь отметил, что Россия выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме, но не может верить на слово главе киевского режима Владимиру Зеленскому и потому считает необходимой гарантией прямой приказ ему из Вашингтона.