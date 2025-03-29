Москва, 29 марта, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Российские войска поразили цех сборки, места хранения и пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 29 марта проинформировали в Минобороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны ликвидировали управляемую авиационную бомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 дрона ВСУ самолётного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолётов, 283 вертолёта, 48 952 БПЛА, 601 ЗРК, 22 569 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины РСЗО, 23 064 орудия полевой артиллерии и миномётов, 33 499 единиц специальной военной автомобильной техники.

28 марта ИА Регнум передавало, что за неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов по целям на Украине. В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр ВСУ, пункты управления, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации бойцов.

27 марта российские войска нанесли удары по производственным зданиям оружейного предприятия на Украине, а также складам реактивных снарядов и боеприпасов. Кроме того, ВС России поразили бойцов и технику украинских формирований, а также иностранных наёмников в 157 районах.