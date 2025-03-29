Оттава, 29 марта, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Канада отказалась от сотрудничества с Россией в Арктике, поскольку РФ не является ее страной-единомышленницей. Об этом заявил новый канадский премьер-министр Марк Карни.

Лев Федосеев/ТАСС

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — сказал Карни журналистам в Монреале.

3 февраля газета The Wall Street Journal писала, что Россия обладает широкой сетью военных баз и портов в Арктике, новейшими вооружениями и самым большим ледокольным флотом в мире, что даёт ей преимущество перед США и Канадой.

Американское издание отметило, что РФ обладает более чем 30 ледоколами, включая атомные, и лидирует в освоении арктических богатств. В то время как у США всего три ледокола, один из которых служит уже 50 лет, а другой был выведен из эксплуатации в 2024 году после пожара.

Агентство Bloomberg сообщало о том, что Канада и страны Северной Европы работают над созданием коалиции по безопасности в Арктике для противодействия России и Китаю в регионе.

Как утверждает агентство, северные страны избегают переговоров на политическом уровне по вопросам безопасности в Арктике из-за членства России в Арктическом совете.

Как передавало ИА Регнум, посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что РФ не воспринимает Канаду как угрозу в Арктике, но будет реагировать в случае попыток Оттавы милитаризовать регион.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы Арктический регион продолжал оставаться мирным и немилитаризованным.