Москва, 29 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Расчёты ПВО за сутки уничтожили 73 украинских дрона в зоне спецоперации, общее количество сбитых вражеских дронов приблизилось к 49 тыс. единиц. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве добавили, что российские военные также сбили управляемую авиабомбу JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 660 самолётов, 283 вертолёта, 48 952 беспилотных летательных аппарата», — говорится в ежедневной сводке МО РФ.

Кроме того, ВСУ в общей сложности потеряли 601 зенитный ракетный комплекс, 22 569 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 064 орудия полевой артиллерии и миномётов и 33 499 единиц специальной военной автомобильной техники.

Авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия в минувшие сутки поразили на Украине объекты инфраструктуры военных аэродромов, цех сборки, места хранения и пункты управления беспилотниками, склады боеприпасов, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.

Общие потери ВСУ за минувшие сутки составили до 1395 военных. Наибольшие потери противник понёс в зоне действия российских воинских группировок «Юг» и «Центр» — до 300 и 480 бойцов соответственно. Группировки ВС России «Север», «Запад», «Восток» и «Днепр» нанесли ВСУ потери в количестве 185, 210, 150 и 70 бойцов соответственно.

Кроме того, подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Пантелеймоновка в ДНР, а бойцы группы «Днепр» — населённый пункт Щербаки в Запорожской области.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что боевые действия начались непосредственно в окрестностях города Красноармейска (украинское название — Покровск), где украинские военные, как ранее на подступах к Дзержинску, пытаются совершать контратаки.