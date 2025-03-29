Москва, 29 марта, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В кругах, приближенных к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не исключили, что в чемпионате может появиться американский клуб. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал «Матч ТВ».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Американский клуб может появиться в КХЛ на волне новой дружбы с США. Как произошло с российско‑китайскими отношениями, когда появился «Куньлунь». Пока этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя», — приводит СМИ слова источника из КХЛ.

По его словам, для этого нужно политическое волеизъявление. Собеседник также указал на необходимость найти «сильного управленца или инвестора».

«Команда может базироваться в условном Подольске, а набрать состав из американцев и канадцев, выступающих в Европе, не составит большого труда. Проблем со стороны Международной федерации хоккея не будет, потому что КХЛ теперь не зависит от IIHF», ― пояснил источник.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов также заявил, что появления американского клуба в чемпионате КХЛ исключать нельзя. По его словам, любой формат интересен, а подобные команды в лиге были и ранее.

«Любой формат интересен. А почему нет? Если эта идея будет поддержана лигой. Тем более ни у кого спрашивать разрешение теперь не надо. Хоккейные арены у нас есть. Набрать команду можно. И нужно понять, какого уровня игроков пригласить для того, чтобы такой клуб успешно стартовал», — отметил Фетисов.

Континентальная хоккейная лига — международная лига, в которой на данный момент выступают команды из четырёх стран ― России, Белоруссии, Китая и Казахстана. Ранее в КХЛ играли клубы из Латвии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии и Украины.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп детально обсудили ситуацию на Украине и подтвердили обоюдную приверженность мирному урегулированию. Лидеры также обсудили двусторонние отношения стран. При этом обе стороны договорились о проведении в России и США матчей между НХЛ и КХЛ. В тот же день вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли поддержал предложение провести хоккейные матчи с игроками КХЛ для сближения двух стран.

Позже, 19 марта, министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что российское ведомство начало прорабатывать проведение матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ. Однако даты предстоящих состязаний он пока не назвал.

Спортивные эксперты считают, что матчи НХЛ и КХЛ растопят лед между США и РФ. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Вячеслав Фетисов назвал возможное проведение таких встреч пасом миру на его мирное сосуществование. Еще один депутат ГД Сергей Боярский предположил, что хоккей символизирует сопернический характер отношений США и России. С ним согласился его коллега Сергей Морозов, который добавил, что, хоть Москва и Вашингтон останутся соперниками, есть шанс, что соревнование будет по правилам и в духе классического спорта.

Путин 25 июля 2024 года подписал закон, расширяющий полномочия профессиональных спортивных лиг. Документ позволил КХЛ стать независимой от Международной федерации хоккея (IIHF).