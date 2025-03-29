Москва, 29 марта, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Телефонные мошенники начали звонить россиянам от лица сотрудников «жилищной инспекции», выманивая у них деньги под угрозой изъятия домашних животных, предупредили 29 марта в Роскачестве.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«На фоне паники из-за возможного ограничения на содержание домашних животных в квартирах россияне столкнулись с новой волной мошеннических звонков», ― передаёт «РИА Новости» слова представителя Российской системы качества.

Отмечается, что аферисты звонят владельцу квартиры и в ходе разговора выясняют количество домашних питомцев, проживающих в помещении. Если оказывается, что число животных превышает «новую норму», потенциальных жертв начинают запугивать мнимыми санкциями.

Мошенники ссылаются на новые правила, размещённые на фишинговых страницах, имитирующих официальный сайт «Госуслуги». При этом чаще всего мошенники требуют немедленного перевода средств на свой счёт, чтобы «оформить разрешение» на содержание определенного количества домашних животных в квартире.

При возникновении подобных случаев в Роскачестве порекомендовали немедленно прекратить разговор с мошенником, а также обратиться в полицию. Никаких «специальных сборов» и «компенсаций» за содержание домашних животных сверх нормы не существует, заключили в организации.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно документу, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.