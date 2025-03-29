Москва, 29 марта, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённые пункты Пантелеймоновка в ДНР и Щербаки в Запорожской области. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Щербаки Запорожской области», — сказано в сообщении.

В минувшие сутки российские войска также поразили цех сборки, места хранения и пункты управления беспилотниками противника. Средства ПВО за сутки сбили 73 дрона ВСУ. Совокупные потери противника в зоне проведения спецоперации составили за сутки до 1395 человек.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Минобороны проинформировало об освобождении населённого пункта Красное Первое в Харьковской области, а также села Гоголевка в Курской области, расположенного в 6 км от Суджи и в 3,5 км от государственной границы.

27 марта на встрече с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» президент Владимир Путин заявил, что российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Глава государства отметил: ранее он говорил, что ВС РФ «дожмут» противника, но теперь есть основания предполагать, что российские войска противника «добьют».

Президент также заявил, что Луганская Народная Республика на данный момент освобождена от ВСУ на 99%, а Донецкая Народная Республика, Запорожская и Херсонская области — более чем на 70%.