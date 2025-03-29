Москва, 29 марта, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Школьник из Москвы Матфей Юрасов одержал победу на чемпионате мира по классическим шахматам в Сербии в возрастной категории до 13 лет. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

пресс-служба департамента образования и науки Москвы

Участие в турнире приняли 462 шахматиста из 43 стран.

«За этой наградой — не только талант, но и долгие часы тренировок, участие в турнирах и поддержка опытных наставников, которые взращивают чемпионов. Поздравляем Матфея!» — отметила пресс-служба.

Юрасову 12 лет. Он является воспитанником ДЮСШ имени М. М. Ботвинника Московского дворца пионеров. Ранее Юрасов неоднократно выигрывал и становился призёром чемпионатов России и Москвы.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года российские школьники одержали победу на Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш, завоевав пять золотых и пять серебряных медалей. Олимпиада проходила для школьников 8–11-х классов в дистанционном формате.

В июле 2024 года школьники из Москвы выиграли четыре медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Россия впервые участвовала в состязании, которое проводилось в Узбекистане. РФ на Олимпиаде представляли восемь школьников.

В августе 2024 года сообщалось, что в регионах России благодаря национальному проекту «Образование» было создано более 17,7 тыс. бесплатных центров дополнительного образования. В различных кружках и секциях в РФ занимаются более 19 млн школьников.