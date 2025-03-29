Париж, 29 марта, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Белый дом обратился к французским компаниям с требованием прекратить реализацию программ инклюзивности под угрозой разрыва сотрудничества. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Правительство США направило письмо нескольким французским подрядчикам, предписывая им как можно скорее свернуть свои программы по инклюзивности, если они хотят продолжать работать с федеральным государством», — говорится в публикации.

Уточняется, что этим компаниям даётся пять дней на то, чтобы подтвердить, что они соблюдают федеральные антидискриминационные законы и больше не реализуют политику инклюзивности. В случае отказа фирмам нужно будет представить его подробные причины, которые рассмотрят юридические ведомства США.

В издании не уточнили, о каких именно фирмах идёт речь, однако в статье предполагается, что данные требования могут касаться некоторых компаний из телекоммуникационной сферы.

Как передавало ИА Регнум, сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав её дискриминационной. По его мнению, под видом такой политики в различных коммерческих и госструктурах, включая правительство, медицинскую индустрию, вузы, продвигались разного рода аморальные, унизительные и даже опасные половые и расовые предпочтения.

10 февраля американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал ужасным решение бывшего президента США Джо Байдена выдавать образовательные гранты только учреждениям, соблюдающим требования политики DEI. Глава DOGE также уточнил, что предыдущее американское правительство включало требования DEI во всё.