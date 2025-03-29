Москва, 29 марта, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Закон об обязательном знании русского языка при поступлении в школу детей иностранцев вступит в силу с 1 апреля 2025 года, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком», — написал спикер в Telegram-канале.

По его словам, такое решение важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников, а также учителей.

Кроме того, с апреля в России вступает в силу закон, противодействующий телефонному мошенничеству. По новым правилам, физическое лицо сможет зарегистрировать не более 20 SIM-карт. Планируется также внедрение на платформе «Госуслуги» функции, позволяющей гражданам узнать, сколько SIM-карт оформлено на их имя.

Также с 1 апреля в детских лагерях заработает единая программа воспитательной работы. Работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать её при составлении планов. Цель программы — привить подрастающему поколению традиционные духовно-нравственные ценности.

В апреле увеличиваются социальные пенсии, включая выплаты по инвалидности и потере кормильца. Их проиндексируют на 14,75%. Повышение привязано к прожиточному минимуму, что делает выплаты более соответствующими реальным нуждам людей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий брать в школы не владеющих русским языком детей иностранных граждан. 14 марта Рособрнадзор утвердил, что для успешной сдачи тестирования по русскому языку детям иностранцев необходимо набрать минимум три балла.

Тестирование начнётся с 1 апреля 2025 года и будет проходить для поступающих в школы с 1-го по 11-й класс. У первоклассников будут проверять навыки говорения, слушания, а также понимания устной речи. Начиная со второго класса добавятся задания, показывающие уровень чтения и письма школьника.