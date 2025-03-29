Бразилиа, 29 марта, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 29 марта подтвердил, что намерен приехать в Москву на День Победы 9 мая.

Zuma/TASS Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне», — сказал Лула да Силва на пресс-конференции по итогам своего визита во Вьетнам.

Он сообщил, что в ходе визита намерен в том числе обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос мирного урегулирования на Украине.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге Путин лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятия также приедут Лула да Силва и председатель КНР Си Цзиньпин. Кроме того, ожидается прибытие президента Сербии Александра Вучича, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и ряда других лидеров.

В ноябре 2024 года Reuters написало, что представители европейских стран, участвовавшие в саммите G20 в Бразилии, выразили свое недовольство тем, что Лула да Силва решил досрочно завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы, чтобы избежать продолжения дискуссии о конфликте на Украине. Россия поддержала пункт итоговой декларации саммита о необходимости «честного и разумного» урегулирования конфликта.