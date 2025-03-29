Москва, 29 марта, 2025, 12:07 — ИА Регнум. В Москве состоялся IV съезд российского движения детей и молодежи «Движение первых». На протяжении трех дней делегаты из всех регионов страны делились опытом и определяли приоритетные направления работы на ближайший год.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия»

Съезд посетили представители органов власти, общественных организаций, эксперты в сфере образования и воспитания, а также известные деятели культуры и спорта. Кроме того, во время мероприятия состоялись панельные дискуссии, мастер-классы, круглые столы, посвященные различным аспектам деятельности «Движения первых».

Член партии «Единая Россия» Денис Чевычин отметил, что на съезде состоялись встречи с председателями региональных советов движения. «Обменялись опытом, познакомились с новыми ребятами, и я уверен, что такое налаживание межрегиональных рабочих отношений принесет свои плоды», — сказал он.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Чевычин

Ключевыми вопросами, которые обсудили делегаты, стали патриотическое воспитание, развитие добровольчества, поддержка талантливой молодежи, популяризация здорового образа жизни и сохранение культурного наследия. Участники приняли ряд важных решений, которые направлены на то, чтобы повысить эффективность работы движения и расширить его влияние на молодое поколение. Закрытие съезда ознаменовалось концертом, на котором выступили популярные исполнители.