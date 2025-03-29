Нейпьидо, 29 марта, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин завершил рабочий визит в Республику Союз Мьянма (РСМ). В ходе поездки российской делегации в Мьянму Фомин обсудил с премьер-министром страны Мин Аунг Хлайном вопросы военно-технического сотрудничества между РФ и РСМ.

Bay Ismoyo/AP/TASS Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин

«В ходе встречи были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества», — заявили в российской военном ведомстве.

По словам Фомина, прошлый визит главы РСМ в Россию позволил достичь договоренностей и определить вектор развития российско-мьянманского сотрудничества в долгосрочной перспективе.

Также он поздравил Мин Аун Хлайна с 80-летием со дня создания вооруженных сил Мьянмы и передал поздравительное письмо от министра обороны РФ Андрея Белоусова.

В свою очередь, Хлайн напомнил, что в этом году исполняется 77 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Мьянмой. Он подчеркнул, что за все эти годы страны достигли успешного многоотраслевого сотрудничества с заметными результатами.

Как передавало ИА Регнум, в марте премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн совершил визит в Россию. В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что благодаря усилиям РФ мир движется к многополярности.

В свою очередь, Путин назвал хорошим потенциал для развития отношений России и Мьянмы, заявив, что они развиваются поступательно. По его словам, за прошлый год товарооборот между странами вырос на 40%.