Лондон, 29 марта, 2025, 11:56 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) должны отказаться от ошибочного стремления ввести «миротворцев» на Украину. Об этом пишет британское издание Unherd.

defenceimagery. mod.uk/Corporal Charles Logan Clare, RLC

«Европа должна отказаться от своего ошибочного стремления к созданию сил безопасности на Украине и вместо этого сосредоточиться на том, что является гораздо более вероятным и осуществимым результатом, — вооружённом нейтралитете», — говорится в публикации.

В издании полагают, что вооруженный нейтралитет не даст Украине внешних гарантий безопасности и не приведёт к размещению иностранных войск на её территории, однако это обеспечило бы Украине хорошее вооружение и способность самостоятельно себя защищать.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже Макрон уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в нескольких ключевых городах Украины: Киеве, Львове и Одессе. Он также добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. В Британии прекрасно осознают опасность «разыгрываемой геополитической партии», поэтому активно пытаются продвигать «обезличенную» идею формы миротворцев, добавила дипломат.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выступила против ввода «миротворцев» на Украину. Она также отвергла идею приёма Киева в Североатлантический альянс (НАТО). При этом, по её словам, лучшей гарантией безопасности для Украины станет распространение на республику действия 5-й статьи Североатлантического договора, согласно которой нападение на одного члена альянса приравнивается к атаке на весь блок.