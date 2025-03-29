Москва, 29 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ Алексеем Веселкиным началась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).

Михаил Терещенко/ТАСС Прощание с актером Алексеем Веселкиным

Проводить артиста в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги по цеху, а также артисты РАМТа. Среди них актёр Михаил Полицеймако, телеведущая Ксения Стриж.

Гражданская панихида началась в 11:00 мск и продлится до 13:00. Похоронят Весёлкина на Троекуровском кладбище.

Как передавало ИА Регнум, ведущий актёр труппы РАМТ, режиссёр, теле− и радиоведущий Весёлкин умер 26 марта в возрасте 63 лет. В театре он прослужил 42 года и сыграл около 60 ролей.

В РАМТ отметили, что Весёлкина отличали удивительная творческая энергия и работоспособность. Он был колоритным, темпераментным человеком с искромётным чувством юмора и магнетическим взглядом.

Сын актёра Алексей Весёлкин — младший рассказал, что причиной смерти отца стала продолжительная болезнь.

Алексей Весёлкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Центрального детского театра (ныне — РАМТ).

С начала 1980-х годов активно работал на телевидении. В разные годы вёл программы «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы», «Опять 25» и другие. Был соведущим шоу «Программа П», «Разум и чувства» на радио «Маяк».

В школьном возрасте Весёлкин впервые снялся в кино. В дальнейшем исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «День дурака», «Кулагин и партнёры» и других.