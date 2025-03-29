ДНР, 29 марта, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Боевые действия начались в окрестностях города Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, украинские военные пытаются контратаковать российские подразделения. Об этом глава республики Денис Пушилин сообщил «РИА Новости».

Александр Полегенько/ТАСС

«В окрестностях непосредственно Красноармейска, там уже в направлении [поселка] Котлино», — уточнил Пушилин, говоря о боевых действиях российских войск.

Он добавил, что ВСУ, как ранее на подступах к Дзержинску, пытаются совершать контратаки.

Красноармейск — один из важнейших узлов украинской обороны на участке фронта в ДНР и в зоне действия оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица». Через этот город шло снабжение украинских подразделений в Авдеевке и городах к западу от неё. Через Красноармейск и Изюм подпитываются силы противника в северо-западной части ДНР, которую пока контролирует киевский режим.

Ранее российские силовики сообщили, что Киев теряет элитные подразделения при попытках контратак близ посёлка Шевченко в окрестностях Красноармейска. Они уточнили, что за последние недели уничтожили несколько таких подразделений вместе с западной бронетехникой, в том числе американскими БТР MaxxPro, HMMWV и немецкими танками Leopard.

Только за сутки 22 марта, как сообщало ИА Регнум, ВСУ потеряли на красноармейском направлении более 500 военных. Российские военные группировки войск «Центр» нанесли противнику поражение окрестностях города, а также близ посёлков Котлино и Удачное, сёл Новопавловка, Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск и Новосергеевка. Кроме того, было освобождено село Срибное.