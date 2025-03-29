Москва, 29 марта, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Запланированные товарищеские матчи сборной России по футболу могут быть отменены, если страну допустят к участию в международных турнирах. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

«Мы всегда можем договориться об отмене или переносе товарищеских матчей. Все наши партнеры, с кем мы договорились, с пониманием к этому отнесутся», — ответил он на соответствующий вопрос в беседе со спортивным изданием Sport24.

Он добавил, что в настоящее время при планировании товарищеских матчей с другими национальными командами данный вопрос не обговаривается. Однако, по его словам, если этот допуск всё-таки произойдёт, то какие-либо конфликтные ситуации в этой связи создаться не должны.

Как передавало ИА Регнум, весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России от соревнований.

Сборная России 19 марта одержала победу над командой Гренады в товарищеском матче со счётом 5:0. Позже, 26 марта, российские футболисты разгромили сборную Замбии с аналогичным счётом. Эта победа стала восьмой подряд для сборной России, а общий счет в этих поединках составил 44:0.

26 марта президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что сборная России по футболу 6 октября проведёт товарищеский матч против национальной команды Ирана. По его словам, матч со сборной РФ позволит команде лучше подготовиться к предстоящему чемпионату мира.