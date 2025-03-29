Курск, 29 марта, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Российские штурмовики захватили в селе Гуево под Суджей арсенал боеспособных противотанковых гранатомётов NLAW западного производства. Об этом офицер группировки войск «Север», действующей в Курской области, сообщил «РИА Новости».

Народная милиция ЛНР/РИА Новости

«Штурмовиками 22-го мотострелкового полка на отбитых у ВСУ под Гуево позициях захвачен значительный арсенал боеспособных шведско-британских противотанковых гранатометов NLAW», — сказал офицер.

Мотострелки группировки «Север» сняли на видео захваченное оружие и позиции, отбитые у ВСУ.

Село Гуево, расположенное в 10 км к югу от Суджи, фигурирует в последних сводках Минобороны. Российские военные наносят поражение украинским подразделениям в этом районе.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта президент Владимир Путин заявил, что российские военные полностью контролируют ситуацию в Курской области, а украинская группировка находится в полной изоляции. Он добавил, что ВС РФ один за другим освобождают населённые пункты в окрестностях Суджи.

Только с 8 по 14 марта, как информировало Минобороны, российские подразделения освободили 28 населённых пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.