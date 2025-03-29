Лонг-Бич, США, 29 марта, 2025, 11:26 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния мужчина угнал грузовик и, уходя от полицейской погони, врезался в 13 машин. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Кадр из видео

Инцидент произошёл 28 марта в городе Лонг-Бич в южной части округа Лос-Анджелес.

По данным телеканала, водитель на угнанном грузовике с платформой без бортов местами разгонялся до 160 км/ч, выезжал за разделительные полосы и двигался по встречной полосе. Во время погони он столкнулся как минимум с 13 автомобилями.

В итоге водитель врезался в лестницу у входа в магазин красок, вышел из грузовика и попытался скрыться. Спустя несколько минут полицейские задержали нарушителя.

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Отмечается, что произошедшее стало один из самых опасных и разрушительных случаев полицейского преследования за последнее время. Пострадали несколько человек, включая подозреваемого.

Также сообщается, что грузовик был угнан из автомастерской на юге Лос-Анджелеса, кода владелец транспортного средства вышел за запчастями.

Как сообщало ИА Регнум, весной прошлого года 20-летний американский военный на базе в городе Пхёнтэке (провинция Кёнгидо) в Южной Корее угнал автомобиль в районе Мапо. Это произошло в ночь на 31 марта. Рано утром он подъехал к светофору и сбил две машины, в том числе грузовик. В результате ДТП пострадали два человека. Полиция задержала угонщика.

Выяснилось, что американец в пьяном виде угнал припаркованную машину, в которой владелец оставил ключи. Военного передали американской армии в соответствии с Соглашением о статусе сил (СОФА). Подозреваемого арестовали. Дело южнокорейские полицейские расследовали вместе с военными США.