Москва, 29 марта, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Информация о блокировке Rutube в Турции не соответствует действительности. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу российского видеохостинга.

Алексей Смышляев/ТАСС

«Данная информация не соответствует действительности, Rutube в Турции работает», — говорится в сообщении.

В Rutube отметили, что затруднения с работой сайта у некоторых пользователей, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров.

Как передавало ИА Регнум, о блокировке Rutube в Турции стало известно утром в субботу, 29 марта. Тогда появилась информация о том, что пользователи российского видеохостинга из Турции не могут зайти на сайт, так как он был заблокирован решением управления информационных и коммуникационных технологий (BTK) Турции от 25 февраля 2025 года.

При переходе на сайт также появлялись выдержки из турецкого уголовного кодекса о том, что нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма.

Ранее Rutube и ряд других российских сайтов были заблокированы в Молдавии по решению службы информации и безопасности республики.