Вашингтон, 29 марта, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Глава Пентагона Пит Хегсет брал свою жену Дженнифер на военные встречи с иностранными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация. Об этом пишет американский журнал The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ben Curtis/AP/TASS Пит Хегсет

«Министр обороны Пит Хегсет, находящийся под пристальным вниманием из-за его действий в отношении деталей военного удара, приводил свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, в ходе которых обсуждалась конфиденциальная информация», — указано в публикации.

Уточняется, что на одной из таких встреч в Пентагоне 6 марта, темой которой было прекращение сотрудничества между США и Украиной по разведданным, присутствовали министр обороны Великобритании Джон Хили и начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. Помимо неё, Дженнифер Хегсет приняла участие во встрече НАТО в Брюсселе.

«Министр обороны США может приглашать на встречи с иностранными коллегами кого угодно. Но обычно у приглашённых есть допуск к закрытой информации. Дженнифер Хегсет не является сотрудником Пентагона. Супруги высокопоставленных чиновников нередко имеют допуск низкого уровня, однако есть ли он у жены Хегсета, неизвестно», — также указано в материале.

В издании добавили, что некоторые иностранные представители, принимающие участие во встречах с Хегсетом, удивлялись, видя его супругу, ведь не знали, кто она такая.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что после запроса на соединение в мессенджере Signal, полученного 11 марта, оказался в закрытом чате, где также были Хегсет, вице-президент США Джей Ди Вэнс, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Участники обсуждали детали готовящихся ударов по хуситам, в том числе цели, оружие, время начала ударов. Переговоры в чате «Хуситы ПК тесная группа», по словам журналиста, представляли собой «увлекательную политическую дискуссию».

26 марта Уолтц заявил, что Голдберг оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, потому что вошёл в него под чужим именем. Он подчеркнул, что не писал Голдбергу и не сохранял его номер в телефоне, но добавил при этом, что всю ответственность за произошедшее берёт на себя.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему доверяет своему советнику, при этом инцидент с чатом он назвал «несущественным сбоем». По словам главы государства, присутствие журналиста в закрытой группе «никак не повлияло» на военную операцию. Он подчеркнул, что уверен в своей команде, и добавил, что инцидент его не расстроил.