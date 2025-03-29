Москва, 29 марта, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Женщин-заключённых, воевавших в рядах украинской армии, часто отправляли в так называемые «мясные штурмы». Об этом рассказал военнопленный Константин Харитонов на видео, распространённом Минобороны России.

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По его словам, количество таких женщин на передовой выросло в январе, после того как командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Михаил Драпатый был назначен руководителем группировки «Хортица», действующей на донецком направлении.

«Как правило, на штурм [их] тоже [отправляли]. Дело в том, что там все были мобилизованные, неподготовленные. И женщины тоже были из зон забранные просто. Ну как мясо [отправлялись]», — сказал Харитонов, который входил в состав 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» и сдался в плен военнослужащим группировки войск «Центр».

Пленный уточнил, что по две-три женщины, как правило, было в подразделениях численностью от пяти до восьми человек. Если средний возраст мужчин составлял примерно 40 лет, то женщины были моложе — около 30 лет. Они, как и мужчины, были плохо подготовлены, кроме того, должны были носить тяжёлое снаряжение и амуницию.

Женщин, безусловно, заставили идти на фронт, к участию в боевых действиях они относились плохо, добавил он.

Российский военнослужащий на том же видео рассказал, что его группа обнаружила раненую женщину в форме ВСУ на позициях близ посёлка Шевченко, где были уничтожены три украинских бойца. Она сдалась в плен и получила первую медицинскую помощь.

Женщины начали появляться в рядах ВСУ примерно с начала февраля, их доля в личном составе доходит до трети, добавил военный.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что на поле боя, в частности на красноармейском и дзержинском направлениях, неоднократно находили тела женщин. Он уточнил, что они были даже не наводчиками дронов, а штурмовиками.

В силовых структурах сообщали, что группу женщин из отдельного штурмового полка «Скала» в марте уничтожили под Красноармейском (украинское название — Покровск). Штурмовиков ликвидировали в результате ударов артиллерии и БПЛА во время попытки спешиться с военной техники. Российские военные также уничтожили экипаж, который должен был доставить женский десант на позиции.