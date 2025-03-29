Заключённые подняли бунт в свердловской колонии из-за изъятых телефонов
Заключённые в 2019 году подняли бунт в свердловской колонии из-за телефонов
Екатеринбург, 29 марта, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Причиной массовых беспорядков в исправительной колонии №46 в Невьянске Свердловской области, которые заключённые устроили в сентябре 2019 года, стали изъятие сотовых телефонов и недовольство режимом отбывания наказания. Это следует из материалов суда, которые привело «РИА Новости».
По данным суда, средства связи, которые осуждённым запрещено иметь при себе, сотрудники пенитенциарного учреждения изъяли во время обыска в помещениях отряда колонии. Свидетели утверждают, что речь идёт о сотовых телефонах, обнаруженных в тайнике в санузле.
По данным следствия, зачинщиком беспорядков стал осуждённый 1960 года рождения. Во время бунта он угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Заключённые уничтожили в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды. В итоге бунт был подавлен.
Позже Невьянский городской суд приговорил участников бунта к срокам от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд данное решение оставил без изменения.
Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор восьми заключённым, устроившим бунт в колонии 25 сентября 2019 года. Уголовное дело расследовал следственный отдел по Невьянску.
Суд назначил подсудимым от трёх лет трёх месяцев до 12 лет заключения. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.
В начале марта 2024 года осуждённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве Саратовской области. Один из заключённых отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, его действия поддержали другие арестанты, которые сломали окна и отсекающие двери в отряде.