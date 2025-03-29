Екатеринбург, 29 марта, 2025, 10:56 — ИА Регнум. Причиной массовых беспорядков в исправительной колонии №46 в Невьянске Свердловской области, которые заключённые устроили в сентябре 2019 года, стали изъятие сотовых телефонов и недовольство режимом отбывания наказания. Это следует из материалов суда, которые привело «РИА Новости».

Евгений Епанчинцев/ТАСС

По данным суда, средства связи, которые осуждённым запрещено иметь при себе, сотрудники пенитенциарного учреждения изъяли во время обыска в помещениях отряда колонии. Свидетели утверждают, что речь идёт о сотовых телефонах, обнаруженных в тайнике в санузле.

По данным следствия, зачинщиком беспорядков стал осуждённый 1960 года рождения. Во время бунта он угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Заключённые уничтожили в колонии камеры, громкоговорители и информационные стенды. В итоге бунт был подавлен.

Позже Невьянский городской суд приговорил участников бунта к срокам от трех лет трех месяцев до 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд данное решение оставил без изменения.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года суд в Свердловской области вынес обвинительный приговор восьми заключённым, устроившим бунт в колонии 25 сентября 2019 года. Уголовное дело расследовал следственный отдел по Невьянску.

Суд назначил подсудимым от трёх лет трёх месяцев до 12 лет заключения. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.

В начале марта 2024 года осуждённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве Саратовской области. Один из заключённых отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, его действия поддержали другие арестанты, которые сломали окна и отсекающие двери в отряде.