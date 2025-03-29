Анкара, 29 марта, 2025, 10:49 — ИА Регнум. В Турции был заблокирован российский видеохостинг Rutube, решение принято Управлением информационных и коммуникационных технологий (ВТК).

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Доступ к сайту Rutubeзаблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года», — говорится в сообщении, всплывающем при попытке войти на сайт видеохостинга.

Более того, доступ к Rutube был заблокирован у различных турецких сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

На сайте также приводятся выдержки из турецкого уголовного кодекса о том, что нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма.

В пресс-службе хостинга пока не комментировали ограничения.

Как передавало ИА Регнум, ранее Rutube и еще четыре других сайта, в числе которых Yandex и «Дзен», были заблокированы в Молдавии.

Крупнейший провайдер в стране Orange Moldova заблокировал доступ пользователей на основании уведомления, выданного службой информации и безопасности Молдавии.